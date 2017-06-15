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Ankara'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Altındağ ilçesinde bir taksiyi gasp eden 2 kişi ile başka bir grup arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada, 2 kişi ağır yaralandı.

15.06.2017 - 06:30
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Sabah saatlerine doğru Altındağ'ın Örnek Mahallesi Babür Caddesi'nde yaşanan olayda, başkentte 06 T 5546 plakalı taksiye yolcu olarak binen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, aracın Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan büfenin kenarında durmasını istedi.

Bunun üzerine sürücü, taksiyi büfenin önünde durduruldu. Sürücünün taksi aracından inip büfeye gittiği sırada, 2 kişi aracı kaçırmak istedi. Bu sırada başka bir araç ile olay yerinde gelen kimliği belirsiz kişiler ile iki kişi arasında pompalı tüfekli çatışma çıktı. Çatışmada, taksi aracını kaçırmak isteyen 2 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan bazı araçlara ise kurşun isabet etti. Saldırgan grup ise geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumu ağır olan 2 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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