taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

30.07.2017 - 04:29
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

1'İ AĞIR 5 YARALI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı. Ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

İlginizi Çekebilir
Tartıştığı annesini silahla vurdu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini silahla vurarak ağır yaraladı.
İstanbul'da fuhuş operasyonu
Aksaray'da bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları belirlendi; 26 gözaltı var.
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı
Maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

31
İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

6
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya hızlı tren hattı müjdesi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya hızlı tren hattı müjdesi

11
Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

Kadıköy'de kadınlardan Kıyafetime Karışma yürüyüşü

75
Denizli'de motosikletlilerden trafikte farkındalık eylemi

Denizli'de motosikletlilerden trafikte farkındalık eylemi

21
Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM