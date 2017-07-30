Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.

Kadıköy'de toplanan ve ellerinde "Kıyafetime Karışma" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, yürüyüş yaptı.

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Denizli'de motosikletlilerden trafikte farkındalık eylemi

Motosiklet kulüpleri, kazada hayatını kaybeden çevre mühendisi İbrahim Düzen'i anmak ve trafikte var olduklarını göstermek için kortej yaptı