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Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

Çukurambar ve Söğütözü bölgesinde yükselen gökdelenler nedeniyle Ankara'nın silüetinde gözle görülür bir değişik meydana geldi.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 12:06
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Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

İstanbul'un neredeyse her bölgesinde yükselen gökdelenler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Öyle ki; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Beton, beton, beton.. Şehirlerde ruh kalmadı" çıkışında bulundu.

GÖKDELENLER YÜKSELDİ, SİLÜET DEĞİŞTİ

İstanbul'da ortaya çıkan tablonun benzeri, Ankara'da da oluştu.

Yüksek binaların Çukurambar ve Söğütözü bölgelerinde yükselmesiyle, kentin silüetinde gözle görülür bir değişiklik meydana geldi.

Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

ANITKABİR GÖKDELENLERİN ARASINDA

Habertürk'ün objektifine yansıyan görüntüde; Ankara’nın merkezi olarak kabul edilen Ulus’tan bakıldığında, Anıtkabir’in gökdelenlerin arasında kaldığı görülüyor.

YASAĞIN DIŞINDA KALAN BÖLGE

Anıtkabir’in yakın çevresini oluşturan Anıttepe, Yücepe, Tandoğan, Beşevler ve Bahçelievler’deki yapıların, anıtın yüksekliğini aşamayacağını öngörüyor.

Yüksek yapıların yer aldığı bölge ise bu yasağın dışında kalıyor.

Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

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