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Ankara'da sitede kalaşnikoflu saldırı

Bir güvenlik firması sahibinin site içindeki evine kalaşnikof silahla ateş açanlara ev sahibini pompalı tüfekle karşılık verdi.

18.05.2017 - 07:09
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Ankara'da sitede kalaşnikoflu saldırı

Çankaya'da Yaşamkent'teki bir sitede yaşayan iş adamı Hakan K'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kalaşnikof silahla ateş açıldı.

SİLAHI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTILAR

Hakan K'nın pompalı tüfekle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmanın ardından saldırganlar kalaşnikof silahı olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

Ankara'da sitede kalaşnikoflu saldırı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evin bahçesinin girişinde kalaşnikof silah ile çok sayıda boş kovan buldu.

Ekipler, ölen ya da yaralanan olmayan saldırı sırasında binaya çok sayıda mermi isabet ettiğini belirledi.

Hakan K'nın koruma ve özel güvenlik ile prodüksiyon şirketleri bulunduğu, eşi Bircan K'nın ise avukat olduğu öğrenildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da sitede kalaşnikoflu saldırı

Ankara'da sitede kalaşnikoflu saldırı

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