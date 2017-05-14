Ankara'da sokak ortasında silahlı çatışma

Alacak verecek meselesi nedeniyle bir otomobil galerisi çalışanları arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine taraflar, iki araçla Çankaya Öveçler Mahallesi 1333 Sokak'tan Kabil Caddesi'ne doğru yaklaşık 500 metre birbirlerini kovaladı. Cadde ortasında araçlarından inen şüpheliler bir süre daha kavga ettikten sonra birbirlerine silahla ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Çatışmada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Resul A. (36) ile İsmail A. (33) yaralandı. Yaralılar Gazi ve Hacettepe üniversite hastanelerine kaldırıldı. Resul A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştıklarını belirlediği şüphelileri arıyor.

Bu arada olay yeri inceleme ekiplerinin Kabil Caddesi'ndeki çalışması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.





