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Ankara'da Suriyelilerin kaldığı gecekondu kundaklandı

Kahramankazan ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı gecekondu kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

29.04.2017 - 03:19
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Yangın, Satıkadın Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı bir gecekonduda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Baba Abdullah ve anne Mariam Alnessar, çocukları Mahammed (12), Moutaz (9) ve Aya (5) ile yeğenleri Abdurrezzak Haşhaşkibeb'i (17) evde bırakarak Suriyeli yakınlarını ziyarete gitti. Bu sırada evde bulunan Moutaz ve Aya uyurken kuzenleri Mahammed ve Abdurrezzak mutfakta sohbet ettikleri sırada önce evin elektriğinin kesildiğini ardından da sokağa bakan odanın camlarının kırıldığını fark etti.

Ankara'da Suriyelilerin kaldığı gecekondu kundaklandı

Kısa sürede dumanın gecekonduyu kaplamaya başladığını fark eden Muhammed ve Abdurrezzak uykuya dalan Moutaz ve Aya'yı güçlükle dışarı çıkararak durumu hemen komşularına haber verdi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri gelirken, dumandan etkilenen çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu sırada Abdullah ve Mariam Alnessar'da yangını duyarak kaldıkları eve geldi.

Ankara'da Suriyelilerin kaldığı gecekondu kundaklandı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine bilgi veren baba Abdullah Alnessar, birkaç gündür tanımadıkları iki kişinin kendilerinin gecekondudan çıkmaları yönünde uyardıklarını ve evin etrafında gezerek kendilerini rahatsız ettiğini iddia etti. Kahramankazan İlçe Emniyeti Müdürlüğü ise yangınla ve babanın iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da Suriyelilerin kaldığı gecekondu kundaklandı

Öte yandan, çocuklardan 9 yaşındaki Moutaz'ın 6 ay önce babasıyla birlikte Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin bombardımanı sırasında yaralandığı ve Suriye'de gördüğü tedavinin ardından daha önce Türkiye'ye göç eden annesi ve kardeşinin yanına geldikleri öğrenildi.

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