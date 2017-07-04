Ankara'da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de bulunan 2'inci Cadde üzerinde Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Mahalle sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla büyüyen gerginlik, çevik kuvvet ekiplerinin plastik mermi ile müdahalesi ile yatıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yerinin camları kırılırken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

'EVLERİNİZE DÖNÜN ÇAĞRISI'

Emniyet güçlerin vatandaşlara 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken, mahallede gergin bekleyiş sürüyor.