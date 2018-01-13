Ankara'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Başkent Ankara'da, saat 00:30 sularında meydana gelen kazada, 06 KM 818 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü hayatını kaybetti.
TAKLA ATTIKTAN SONRA ALEV ALMAYA BAŞLADI
Gölbaşı'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 KM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.