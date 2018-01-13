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Ankara'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'da takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 13.01.2018 - 01:58..
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Başkent Ankara'da, saat 00:30 sularında meydana gelen kazada, 06 KM 818 plakalı otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti


TAKLA ATTIKTAN SONRA ALEV ALMAYA BAŞLADI

Gölbaşı'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 KM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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