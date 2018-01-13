Ankara'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Habertürk'te Nedir ne değildir? programına katılan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı'nın darbe girişiminde 'taraflara itidal tavsiyesi' verdiğini söyledi.

Donald Trump'ın İngiltere ziyaretini iptal etmesinin ardından Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han, "Trump mesajımızı almış görünüyor" açıklaması yaptı.

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti.

Bayern Leverkusen'i de dağıttı

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ABD petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.