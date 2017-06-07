Ankara'da taksi şoförü müşterisi tarafından vuruldu

Türk polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kg eroin ele geçirildi.

İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

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Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.