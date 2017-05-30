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Ankara'da tecavüzcüye imitasyon yüzük indirimi yapıldı

Tecavüz ettiği kadının yüzüğünü de gasp eden zanlı, yüzüğün imitasyon çıkması nedeniyle ceza indirimi aldı.

30.05.2017 - 07:51
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Ankara’da, beş ay önce özel toplu taşım aracında S. adlı öğretmene tecavüz edip zorla görüntüsünü çeken ve yüzüğünü gasp eden sürücü İbrahim Tuncay’a 34 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

YÜZÜK 20 TL DİYE...

Mahkemenin gerekçeli kararında, yağma suçundan verilen cezada, kadının yüzüğünün 20 TL olması nedeniyle üçte bir oranında indirime gidildiği anlaşıldı.

Hürriyet'in haberine göre; S.’nin avukatı Hüsniye Şimşek, itiraz başvurusunda, 20 TL’lik indirime karşı çıkarak şöyle dedi:“Zorla alınan yüzüğün maddi değerinin düşük olması indirim sebebidir ancak suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, failin amaç ve saiki ile suçun işlendiği saat dikkate alınarak cezanın üst sınırdan tayin edilmesi gerekmektedir. Yüzüğün değerinden dolayı indirime gidilecek ise de üst sınırdan verilen ceza üzerinden indirim yapılması usul ve yasaya uygun olacağı gibi adalet duygusunun tatmini için de zorunludur.”

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