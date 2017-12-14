Ankara'da tır devrildi: 1 ölü

Başkent Ankara'da saat 01:00 sıralarında meydana gelen kazada, 55 JS 083 plakalı alçı yüklü tırınşoförü Kamil T. kabine sıkıştı. Tır şoförünün yardım çığlıklarına sürücüler yetişti ancak kabinden çıkarmadı.





1 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını sağa çekerek ağır yaralanan tır şoförünün yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 acil servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk incelemede şahsın araç içindeyken hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamil T.’nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

Kazaya karışmaktan kıl payı kurtulan araç sürücüsü Ali Pınaroğlu, “Ben aracımla yukarıdan iniyordum. Yanımdan çok hızlı bir şekilde indi, selektör yaptım. Muhtemelen frenleri boşalmıştı. En son köşeyi dönerken yan yattı. Araçtan inip yanına geldim. Bağırıyordu ama bizim müdahale etme şansımız yoktu. Benimle birlikte bir de EGO şoförü vardı, o sağ olsun 112’yle itfaiyeye ihbarda bulundu” şeklinde konuştu.





POLİS MEMURU KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Kazanın ardından Kamil T.’nin kardeşiyle telefonla görüşen bir polis, şahsın öldüğünü söyleyemedi. Kamil T.’nin ağır yaralı olduğunu belirten polis, acılı kardeşi karakola davet etti.

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