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Ankara'da toplu ulaşım araçları 24 saat hizmet verecek

Başkentin merkez ilçelerinde 17 Kasım'dan itibaren EGO otobüsleri ile ulaşım hizmeti sabaha kadar devam edecek.

16.11.2017 - 08:29
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri olduğunu, bu nedenle 17 Kasım Cuma günü gecesinden itibaren, merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Ankara'da toplu ulaşım araçları 24 saat hizmet verecek

9 İLÇE, 35 HAT, 280 SEFER

Tuna, "Ankara'nın yüzde 90 yolcu kapasitesine sahip metropol 9 ilçesini kapsayacak şekilde 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

EGO otobüslerinin seferlerinin daha önce 23.30-24.00 saatleri arasında sona erdiğini ve bu süreyi 35 hatta saat 02.00'ye kadar uzattıklarını hatırlatan Tuna, "Tüm otobüsler, saat 02.00'ye kadar hizmet verecek ve daha sonra her saat başı belirlenen hatlara seferler konularak vatandaşlarımızın kesintisiz olarak ulaşımlarını sağlamış olacağız. Sabah 06.00'da ise normal ulaşım seferlerimiz tüm hatlarımızda tekrar başlayacak." bilgisini verdi.

Tuna, metropol ilçelerin dışında istenmesi halinde, özel toplu taşıma araçlarının da kesintisiz olarak yolcu taşımasına izin verileceğini de belirtti.

METRO SAATLERİ SAAT 01:00'E KADAR UZATILDI

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini bildiren Tuna, saat 24.00'te biten metro seferlerinin de saat 01.00'e kadar uzatıldığını, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde yapılan metro vagonlarının mayıs ve haziran aylarında gelmesi ve yapılacak test, adaptasyon işlemlerinin ardından metrolarda da kesintisiz 24 saat ulaşım hizmeti verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kesintisiz ulaşımla ilgili uygulamalarının detaylarına, EGO Genel Müdürlüğü sitesi ile EGO Cep'te uygulamasından ulaşabilecek.

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