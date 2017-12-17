Ankara'da trafiğe kapalı yollar

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün 10.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (Hipodrom) yanında toplanılarak Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anadolu Meydanı’na yürümek suretiyle “Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa Barış” konulu açık hava toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi.

Yapılacak Kudüs yürüyüşü nedeniyle Başkent’te 24.00’ten itibaren Anıt Caddesi (Turgut Reis Caddesi kesişimi ile Anadolu Bulvarı arası),

ayrıca saat 08.00’den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı’ndan Kazım Karabekir caddesi - İstanbul Caddesi kesişimine kadar) ile açılan cadde ve sokaklar,

Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları ve açılan cadde ile sokaklar (üst geçit hariç), Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve açılan cadde ile sokakların çift yönlü olarak araç trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı kaydedildi.