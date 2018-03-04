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Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara' da bir aracın minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA | 04.03.2018 - 19:50..
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Karapürçek istikametine seyir halinde olan 06 COH 64 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde 7 kişi olan ve aynı istikamette giden İdris Y. yönetimindeki 06 AE 9370 plakalı minibüse yandan çarptı.

MİNİBÜS YAN YATTI

Çarpmanın etkisiyle önce bariyere çarpan ve daha sonra yan yatan minibüste bulunan, sürücü İdris Y., Naciye Y., Zeliha Y., Mürevet Y., Sefa Y. ve Merve Y. yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşların kazayı fark etmesiyle durum ilgili yerlere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

YARALILAR HASTANEDE

Yaptıkları inceleme sonucu ismi Hüseyin Yazıcıoğlu olan şahsın öldüğünü tespit etti. Yaralılardan Zeliha Y., Mürevet Y., Sefa Y. ve Merve Y. acil olarak tedavileri için Ankara Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılırken, İdris Y. ve Naciye Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerden sonra Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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