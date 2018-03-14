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Ankara'da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Başkent Ankara'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

AA | 14.03.2018 - 03:28..
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpışmasında kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpışmanın şiddetiyle 40 DV 136 plakalı otomobil yol kenarındaki boş araziye savrulurken, araç sürücüsü Zeki A. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile 06 FJ 0001 plakalı otomobilin sürücüsü Mevlana A. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri araçlardan çıkardıkları yaralıları Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine götürdü.

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı VİDEO

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralılardan biri kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Zeki A'nın cesedi ise belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

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