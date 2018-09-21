Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

1 AB İsrail'in yerleşim planına karşı AB ülkeleri, İsrail'in Han el-Ahmer'i yıkmasına karşı çıktı. Fransa temsilcisi, "Geri alınamaz sonuçları olabilir" dedi.

2 İsrail Filistin'in vergisine el koyacak Filistin'i kuşatma altına alan işgalci İsrail, Filistin yönetimi adına topladığı verginin bir kısmına el koyma kararı aldı.

3 Kanada'da Türkiye'ye 'turizmde gelişim' övgüsü Kanada'da yayınlanan Travelweek dergisi, tatil için Türkiye'yi önerdi. Türkiye'de gezilecek birçok yerin olduğunu belirten dergi, gelişen turizmden de övgüyle bahsetti.

4 Psikolojik sorunları olan kadın 4. kattan atladı Adana'da psikoloji sorunları olan kadın oturduğu evin 4. katından atlayarak yaşamına son verdi.

5 Aracını park etti karizmasını katladı Türkiye'de bir oto yıkamaya giren yaşlı adam, aracını park etme stiliyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

6 Eşiyle barışmak için buluştu tabancayla ateş etti Adana'nın Çukurova ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan kişi, tartışma üzerine tabancayla eşini yaraladı.