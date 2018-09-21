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Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

AA | 21.09.2018 - 06:18..
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Ayaş istikameti Şeker Kavşağı'nda 34 KV 5071 plakalı araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan 06 U 4980 plakalı vincin sabitleme ayağına çarptı.

Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Araçta bulunan Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler morga gönderildi.

Üst geçitte çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ankara'da trafik kazası: 3 ölü

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