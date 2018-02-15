Ankara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Çubuk ilçesinden şehir merkezi yönüne giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi mevkisinde Adem Demir idaresindeki 06 FB 1193 plakalı tıra arkadan çarptı.
1 ÇOCUK YARALANDI
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki eşi Canan Yaz, kızları Satınur Işık ve torunları Nilda Nur Işık hayatını kaybetti, 4 yaşındaki torunları İsa Emir Işık yaralandı.
İsa Emir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Demir polis ekiplerince gözaltına alındı.