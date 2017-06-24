1 İstanbul'un en rekabetçi ilçeleri belirlendi İstanbul Rekabet Endeksi araştırmasına göre, kentin en rekabetçi ilçeleri Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olarak sıralandı.

2 Herekol Dağı'ndaki teröristlerin teslim olma anı TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 12 Haziran'da başlatılan operasyonun görüntülerini yayınladı.

3 Ankara'da trafik kazası Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde bir otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.

4 İsrail Suriye'nin iki tankını vurdu İsrail'in, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

5 Dağlıca'daki Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı mesajı Mehmetçik, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere ailelerinin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

6 Bayram namazı nasıl kılınır Bayram namazının nasıl kılındığını sizler için kısaca anlattık. Kafanızdaki en ufak soru işaretinin bile yanıtı bu yazıda..