Ankara'da trafik kazası

Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden Kenan Özcan'ın kullandığı 01 BRB 56 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Sıhhiye yönünde ilerleyen Ferdi Güngörmez yönetimindeki 06 J 1894 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
MİNİBÜS TERS DÖNDÜ
Minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip, ters döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yaralıları çıkardı. Kazada, otomobilde bulunan Sakine Özcan ile minibüsteki 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.