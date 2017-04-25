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Ankara'da trafo yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Ankara'da trafo yüklü bir kamyonun altından geçtiği köprüye çarparak sıkışması sonucu trafik kilitlendi.

25.04.2017 - 09:25
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Hasan Meşecik'in kullandığı trafo yüklü 03 BM 794 plakalı kamyon, Konya-Samsun karayolundan Keçiören'e dönüş sırasında altından geçtiği Fatih Köprüsü'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon köprünün altına sıkıştı, taşıdığı trafonun üst kısmındaki beton bölüm ise zarar gördü.

ULAŞIMA KAPANDI

Kaza sonrası yola düşen beton yığınları, karayolunun Keçiören girişinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ankara'da trafo yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Sürücü Meşecik, yaptığı açıklamada, Balıkesir'den yüklediği trafoyu Keçiören'e getirmek için güzergah boyunca çok sayıda köprüden geçtiğini söyledi.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Meşecik, çarptığı köprünün yüksekliğinin 4,5 metreden az olduğunu iddia etti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da trafo yüklü kamyon köprüye sıkıştı

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