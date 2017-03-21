taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.902
USD
3,6190
EURO
3,8969
ALTIN
143,01
PETR
51,8500

Ankara'da uyuşturucu operasyonları

13- 20 Mart tarihlerinde 36 ayrı olayda 75 kişi hakkında ve diğer suçlardan da 1 kişi olmak üzere toplam 76 kişiye yasal işlem yapıldı

21.03.2017 - 05:00
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yasal işlem yapılan şahıslardan 29'unun tutuklanarak cezaevine konulduğu, 28'inin ise Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile salıverildiği, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2'sinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 4'ünün savcılıktan serbest kaldığı, 7'sinin ise işlemlerinin devam etttiği belirtildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonları

Yakalamalarda; 42 bin 961 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 93 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 504 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 90 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 2.039 gram adet uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi,162 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 14 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap maddesi,1 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik captagon hap maddesi,8 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 870 TL'nin ele geçirildiği ifade edildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonları

Ankara'da uyuşturucu operasyonları

Ankara'da uyuşturucu operasyonları

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

124
Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rusya: YPG ile anlaşmadık

23
Bulgaristan’da Türkiye konulu acil toplantı

Bulgaristan’da Türkiye konulu acil toplantı

14
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

18
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

7
Hindistan'da 2 kişiyi öldüren kaplanı dozerle yakaladılar

Hindistan'da 2 kişiyi öldüren kaplanı dozerle yakaladılar

7
Bakan Çelik'ten ekmekte GDO iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Çelik'ten ekmekte GDO iddiasına ilişkin açıklama

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM