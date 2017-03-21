1 FETÖ'cü hakimin serbest bırakılmasını isteyen BM'ye yanıt Türkiye, FETÖ'cü BM hakimi Sefa Akay'ın serbest bırakılması talimatının hükümsüz olduğunu bildirdi.

2 Ankara'da uyuşturucu operasyonları 13- 20 Mart tarihlerinde 36 ayrı olayda 75 kişi hakkında ve diğer suçlardan da 1 kişi olmak üzere toplam 76 kişiye yasal işlem yapıldı

3 Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. Talipoğlu 55 yaşındaydı.

4 Fransa'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında tartıştı Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerine katılacak olan 5 aday, televizyonda canlı yayınlanan açık oturumda kozlarını paylaştı.

5 Pakistan ile Hindistan arasında İndus suları görüşmeleri Pakistanlı ve Hint uzmanlar, eylül ayında kesintiye uğrayan İndus suları görüşmelerini sürdürmek için bir araya geldi.

6 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu araca ateş açtılar Manisa'nın Ahmetli ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen R.K., amcasının oğlu dahil aralarında 5 kişinin olduğu aracı ateş etti.