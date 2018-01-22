taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.235
USD
3,7816
EURO
4,6255
ALTIN
161,90
PETR
69,0100

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 31 tutuklama

Geçen hafta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 22.01.2018 - 19:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-21 Ocak tarihleri arasında, 48 kişiye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu'ndan, 30 kişiye 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçu'ndan, 3 kişiye de diğer suçlardan işlem yapıldı.

31 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 32'si, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden, 4 kişi savcılıktan, 13 kişi adli kontrol kararıyla, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında 1 gram esrar, 132 gram eroin, 2 gram kokain, 53 bin 625 ecstasy hap, 46 sentetik hap, 174 gram sentetik uyuşturucu skunk, 5 gram afyon sakızı, 23 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 1 hashas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 130 TL, 50 dolar ve 550 euro ele geçirildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

147
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

74
Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu

Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu

580
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

122
Faşizm sloganı atan KKTC vekiline gazete fırlattı

Faşizm sloganı atan KKTC vekiline gazete fırlattı

207
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

52
Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM