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Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA | 12.07.2018 - 13:01..
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Ankara'da uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı.

EN KAPSAMLI NARKOTİK OPERASYONU

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu. Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

Adreslerde yapılan aramalar ve ara yakalamalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 adet uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks jip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya ele konuldu.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'Kalkan' operasyonu

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