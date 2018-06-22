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Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

Ankara'da Vikingler olarak bilinen hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin lideri Murat A. ve yanındaki 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.06.2018 - 23:58..
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Özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine "Vikingler" ismini veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

ÇETENİN ŞİFRELİ DİLİ VAR

Ekipler, başkalarının anlamaması için çetenin kendi üyeleri arasında özel bir dil kullandığını da ortaya çıkardı. Buna göre, çetenin çalınacak araca "sıva", çaldıkları araca "beton", çalıntı parçalara ise "moloz" ismi verdiğini belirledi. Bunun üzerine, "Vikingler" ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A.’nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

ÇETE LİDERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer çete mensuplarının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çetenin çaldığı araçlar içerisinde Hollanda’da çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

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Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

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