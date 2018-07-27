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Ankara'da villa soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

Çayyolu ve Yaşamkent semtlerinde lüks villaları soyan 5 kişilik çete, polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İHA | 27.07.2018 - 05:31..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özellikle Çayyolu-Yaşamkent bölgesinde lüks villaları soyan hırsızlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'da villa soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar neticesinde toplam 12 villa soygunu, 1 oto hırsızlığı, İstanbul’da da 2 villa soygununa karıştıkları belirlenen liderliğini Emir B.’nin yaptığı çetenin 5 üyesi, İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahıslarla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan 6 kişi daha yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Ankara'da villa soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

15 HIRSIZLIK, 20 MİLYON TL ZARAR

Şüphelilerin 15 ayrı hırsızlık olayında vatandaşları 20 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. Çete üyelerinin çoğu zaman lüks mekanlarda vakit geçirip hatırı sayılır hesaplar ödedikleri, aynı anda 3-4 tane ev kiralayıp, adreslerini kimseye söylemeyip oralarda kaldıkları, hatta bazı evlerin adreslerini grup içinden bile kimseye söylemedikleri, sadece kendilerinin bildiği, bazı evleri suçluların fazlaca kaldığı bölgelerde, bazılarını ise lüks yüksek güvenlikli sitelerden kiraladıkları, bazı evlerin sadece buluşma için kullanıldığı öğrenildi.

Ankara'da villa soyan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

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