Ankara'da yabancı plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yabancı plakalı bir araç başka bir otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

1 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan kaza, Gölbaşı ilçesinin Ankara Çevre Yolu’nda meydana geldi. Ankara Çevre Yolu üzerinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir araç İncek mevkiinde Y.P. yönetimindeki 06 ERJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kazada otomobil sürücüsü Y.P.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

YABANCI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile yabancı plakalı aracın şoförü yaralandı.

Kazada ölen Y.P. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesi Morguna kaldırılırken yaralılar da tedavi için hastaneye sevk edildi.