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Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Kızılcahamam'da Döndü Kekeç(83), yalnız yaşadığı evinde belden aşağısı çıplak, kolu ve parmakları kırık ve boğulmuş halde bulundu.

28.01.2017 - 23:48
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Olay, Akçay Mahallesi Tuna Sokak'ta bulunan Büyükler Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Döndü Kekeç'ten Perşembe gününden beri haber alamayan yakınları, bugün akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca yaşlı kadının yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Döndü Kekeç'i oturma odasında belden aşağı çıplak, kanepenin altında ölü olarak buldu. Yapılan incelemede, kolu ve parmaklarının kırık olduğu tespit edilen yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü saptadı.

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Eşi yıllar önce hayatını kaybeden, tek çocuğu olan kızını evlendirdikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Döndü Kekeç'in, balkondan giren kişi ya da kişilerce öldürüldüğü belirlendi. Evde çekmecelerin karıştırılıp eşyaların dağıtıldığı görüldü.

Döndü Kekeç'in cesedi, otopsi için Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

Ankara'da yalnız yaşayan yaşlı kadını boğarak öldürdüler

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