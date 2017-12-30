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Ankara'da yanan otomobil alev topuna döndü

Ankara'da belirlenemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev alan otomobil, alevler içinde kaldı.

İHA | 30.12.2017 - 02:06..
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Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde park halindeki bir otomobil yandı. Motor kısmında çıkan yangından dolayı alevler içinde kalan otomobil, çevredekilerin bakışları arasında alev topuna döndü.

Ankara'da yanan otomobil alev topuna döndü


MOTORDAN GELEN PATLAMA SESLERİ KORKUTTU

06 MSH 40 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yanan aracın motorundan gelen patlama sesleri, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri hızla yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu tek taraflı olarak araç trafiğine kapattı.

Ankara'da yanan otomobil alev topuna döndü


Kısa sürede söndürülen yangının ardından araç küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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