Ankara'da yangın: 2 katlı bina kullanılmaz hale geldi

Irak anayasasına karşı gelerek Kürdistan'ı kurmak için referandum yapan Mesud Barzani, önce davasından vazgeçti şimdi de kaçacak yer arıyor.

Hindistan'da bir lokanta işletmecisinin içeri giren fareye yaptığı işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Devletten doğum yapana maddi destek

Çalışsa da çalışmasa da devletten ödenek alan doğum yapan kadınlar bu yıl içerisinde toplam 4 bin 857 lira alacak.