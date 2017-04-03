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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

MHP Eski Genel Başkanı M Alparslan Türkeş'i anma etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

03.04.2017 - 22:55
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

MHP Eski Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesinde bulunan kabri başında yarın saat 10.00'da anma etkinliği düzenlenecek olması nedeniyle, yarın saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar Beşevler Kavşak'tan Dögol Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi Konya Yolu'na çıkış istikameti, Konya Yolu Alparslan Türkeş Caddesine giriş varyantları (çift taraflı) ve TOBB Köprüsünden Alparslan Türkeş Caddesi'ne giriş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

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