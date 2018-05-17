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Ankara'da yaşlı kadın 2 karaciğer nakliyle hayata tutundu

Ankara'da yaşayan Ayşe Kara'ya karaciğer sirozu teşhisi koyuldu. Doktorların 5 ay ömrü kaldığını söylediği Kara, 6 günde geçirdiği 2 karaciğer nakliyle hayata döndü.

DHA | 17.05.2018 - 09:57..
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  2. Sağlık

65 yaşındaki Ayşe Kara'nın bir süre önce vücudunda lekeler çıkınca doktora başvurdu. Kendisine karaciğer sirozu teşhisi koyulan Kara'ya doktoru, nakil olamazsa 5 ay ömrü kaldığını söyledi.

3 çocuk annesi Kara hastanede yatarken kendisine uygun  organ bulundu. Ancak kadavradan nakil olan Kara'nın vücudu kısa bir süre sonra organı reddetti. Komaya giren yaşlı kadına şans ikinci kez güldü ve 6 gün içinde ikinci kez organ nakledildi.

Ankara'da yaşlı kadın 2 karaciğer nakliyle hayata tutundu

"İLK NAKİLDEN SONRA 2 GÜN KOMADA KALDI"

Ayşe Kara'nın kızı Dilek Çelik, annesinin çok kısa süre içerisinde nakil olduğunu ancak ilk nakilden sonra vücudun karaciğeri reddettiğini belirtti ve şöyle konuştu: "İlk nakilden sonra annem komaya girdi ve 2 gün komada kaldı. Sonra ikinci organ çıktı. Annem mucize gibi tekrar hayata döndü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kere daha öğrendik ki organ bağışlamak gerçekten çok önemliymiş." dedi.

"NAKİL ÖNCESİNDE KAYBEDECEĞİMİZİ SANDIK"

Annesinin nakil öncesinde çok kötü bir durumda olduğunu belirten bir diğer kızı Kılınçarslan ise, "Annemizi kaybettiğimizi sandık. Bir süre yoğun bakımda kaldı çıktı. Artık ilerlediğinin farkındaydık. İkinci nakilden sonra sağlığına kavuştu. İkinci bir şans çıkması çok büyük bir mucize. Biz de annemin sayesinde öğrenmiş olduk ki nakil vermek hayat kurtarıcı bir şey." dedi.

Ankara'da yaşlı kadın 2 karaciğer nakliyle hayata tutundu

"ÇOK ŞANSLI BİR HASTA"

Medicana International Ankara Hastanesi genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, Ayşe Kara'nın çok şanslı bir hasta olduğunu belirtti, "Karaciğer nakli için ileri yaş bir hasta olmasına rağmen şanslıydı. Kadavradan bir karaciğer nakli gerçekleştirdik. İlk nakli yaptıktan sonra her şey çok iyiydi ama yine de karaciğer fonksiyonlarını göstermedi. Bunun üzerine yaklaşık 4-5 gün hastamız yoğun bakımda kaldı. Sonrasında ikinci bir karaciğer nakli yapılması gerektiğine karar verdik. Şansımıza ikinci karaciğer de çıktı. İkinci karaciğeri naklettikten sonra yoğun bakımdan çıktı." diye konuştu.

Karaciğer naklinin önemli bir ekip işi olduğunu da söyleyen Doç. Dr. Yetişir, "İyi bir ekip gerekiyor ama hepsinden önce bir organ gerekiyor. O nedenle tüm Türkiye'ye tekrar sesleniyorum. İnsanlar öldükten sonra organlarını bağışlamaktan çekinmesin" dedi.

"CANLIDAN NAKİL YAPMAK BAŞARI DEĞİL, ORGAN BAĞIŞI OLMALI"

Medicana International Ankara Hastanesi genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener ise hastanın nakil sonrasında geldiği durumundan çok daha iyi olduğunu belirtti ve organ naklinin önemine dikkat çekerek, "Bizim istediğimiz kadavradan nakil yapmak. Canlıdan nakil yapıyor olmak aslında bir başarı değil. Gerekli olduğu için yapıyoruz ancak insanlar organlarını bağışlarsa biz çok daha fazla kişiye organ nakli yapabiliriz." dedi.

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