Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan çeteye yönelik Keçiören’de operasyon gerçekleştirdi.

BİN 200 LİTRE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

Sanatoryum Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda bin 200 litre yerli ve yabancı sahte içki ve içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Şahısların polis baskınına karşı binanın çevresini güvenlik kamerası ile donattıkları belirlendi. Zanlıların şişeleri tuvalette temizledikleri görüldü.

Operasyonda 218 bin adet içki bandrolü, 2 bin 350 adet yabancı içki bandrolü ile 13 bin 400 yabancı viski etiketi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir zanlı savcılığa sevk edildi.

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