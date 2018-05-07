Ankara'da zehir tacirlerine darbe: 34 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir haftada 30 ayrı olayda 44 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 31 şüpheliye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 1 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 76 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Yakalanan şüphelilerden 31’i Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilirken, 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs da savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 15 bin 381 gram esrar, 8 bin 985 gram eroin, 683 gram kokain, 24 bin 188 adet sentetik extacy hap, 2 gram skunk maddesi, 27 adet sentetik hap, 610 gram afyon sakızı, 4 gram bonzai, 5 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 505 TL ele geçirildi.