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Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin ismini 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmeyi tartışıyor. Değişikliğe ilişkin karar belediye meclisinde alınacak.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 16:56..
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Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin öneri Belediye meclisinde kararlaştırılacak.

BU AKŞAM DEĞİŞECEK

Öneri değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın tarafından yapıldı. Bu akşam gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek olan önerinin ardından Nevzat Tandoğan Caddesi’nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesi bekleniyor.

Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

"TEKLİFİ İMZALADIK"

Belediye yetkilileri kararın Meclis’ten çıkmasının ardından yeni ismin yer aldığı tabelaların en kısa sürede caddeye takılacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

“ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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