Ankara'da zincirleme kaza 2 can aldı

Ankara'da Hasan Burak Ü.'nün kotrolü kaybederek Selahattin A.'nın kullandığı belediye otobüsüne çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, iki araca daha çarptı.





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 DE YARALI VAR

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden Hasan Burak Ü. İdaresindeki 06 FH 4740 plakalı otomobil, Yenimahalle Köprüsü’nün altında kontrolden çıkarak, Selahattin A. idaresindeki 533 hat numaralı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulmaya başlayan otomobil, önce üst geçidin duvarına ardından da 06 AK 8555 plakalı otomobil ile 16 GY 348 plakalı otomobile çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki Özkan Çetin ile Saadettin Sagın, kaza yerinde hayatını kaybederken sürücü Hasan Burak Ü. ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

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YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

4 aracın yol üzerine savrulduğu kaza yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini ambulanslarda gerçekleştirdi.

Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.