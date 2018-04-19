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Ankara'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

AA | 19.04.2018 - 04:28..
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Başkent Ankara'daki Samsun yolu Siteler Kavşağı'nda üç otomobil kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme kaza: 7 yaralı


BİR ARACIN SÜRÜCÜSÜ POLİS

Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 LS 9895, 06 KYL 05 ve 06 KJE 63 plakalı otomobiller, Siteler Kavşağı Gülveren-Cebeci Alt Geçidi yakınında çarpıştı.

Yaralılar sağlık ekipleri ve yoldan geçen araç sürücüleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan 06 KJE 63 plakalı otomobilin sürücüsünün Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığında polis olduğu öğrenildi.

Ankara'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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