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Ankara'da zincirleme trafik kazası

Eskişehir yolu üzerindeki ODTÜ kavşağında 7 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

12.02.2017 - 05:40
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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 KT 330 plakalı kamyon Eskişehir yolu Ankara istikametine ilerlerken aynı yönde giden Mutlu B. idaresindeki 06 REA 62 plakalı otomobile ve ardından Tuğçe T. idaresindeki 06 TT 323 plakalı otomobile çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen 4 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazalara karışan araçlar çekicilerle götürüldü. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı.

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