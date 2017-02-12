Ankara'da zincirleme trafik kazası

İran'da yüz binlerce gösterici Amerika'yı protesto etti

Ereğli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Paris'teki temasları sırasında Fransız basınına röportajlar veren Çelik, FETÖ, mülteciler, Suriye ve referandum hakkında değerlendirme yaptı

1 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin NTV Spor yorumcusu Dilmen, hakem hatalarının ve futbolda bir siredir artan gerginliğin bir amacı olduğunu öne sürdü.

2 PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı Terör örgütü PYD, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'dan sonra kontrol ettiği bölgelere yönelmesini engellemek için rejimin bayraklarını asacak.

3 Başbakan Yıldırım: Millet yarım kalan işi tamamlayacak Başbakan Binali Yıldırım, Antalya’da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

4 11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

5 Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet Masharipov'un hazırladığı veda videosunda, oğlunun da büyüyünce kendisi gibi intihar eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

6 Bursaspor Başkanı: Anadolu takımlarını yem etmesinler Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe ile 1-1 biten maçı değerlendirdi.