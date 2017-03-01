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Ankara'da zincirleme trafik kazası

Bir tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

01.03.2017 - 07:46
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Muharrem Fırat idaresindeki 16 SEC 54 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan İstanbul istikametine seyir halindeyken aynı yöne giden Adnan Yılmaz'ın kullandığı 71 AB 140 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı.

Fırat yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyir halinde bulunan Hasan Sarıkaya'nın kullandığı 06 DD 5382 resmi plakalı tırla çarpıştıktan sonra ters dönerek metrelerce sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan çöp yüklü tır da bir akaryakıt istasyonunun önünde devrildi.

Kazada, sürücüler Fırat, Yılmaz ve Sarıkaya ile Adnan Yılmaz idaresindeki otomobilde bulunan Mehmet Karadağ, İlhami Ayan ve Haydar Kuzu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye görevlileri, sürücülerden Fırat'ı sıkıştığı araçtan güçlükle çıkardı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından 4 şeridi kapanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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