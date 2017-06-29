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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü

Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

29.06.2017 - 07:37
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Ankara Çevre Yolu'nda Karapürçek mevkisinden İstanbul istikametine seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DT 3444, 06 FEK 86 ile 34 BPA 03 plakalı otomobiller Çubuk 1 Barajı viyadüğü yakınında çarpıştı. Daha sonra yoldan çıkan 3 otomobil yuvarlanarak yol kenarına savruldu.

ARAÇTAN CESETLERİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri adeta hurdaya dönen araçlardan Yüksel G, Yüksel B. ve isminin Davut olduğu öğrenilen 3 kişinin cesetlerini çıkardı.

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü

Kazada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametinin tek şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.

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