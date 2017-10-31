Ankara'da zincirleme trafik kazası

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden 34 KR 9681 plakalı otomobil, Yüksel Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne çıkan 06 MNE 33 plakalı otomobille çarpıştı.
3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 MNE 33 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir taksi durağı önünde park halinde bulunan 06 T 6738 plakalı taksiye çarptı.
Kazada, söz konusu iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Takside bulunan sürücü Serkan Y. ise kazayı yara almadan atlattı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otomobillerden çıkarılarak ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.