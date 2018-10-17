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Ankara'daki cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip, tozlu raflarda bekleyen dosyaları yeniden açtı ve ilk başarılı sonucunu aldı.

İHA | 17.10.2018 - 07:22..
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Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için bir yıl önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2015'te öldürülen Uzay Çebi'nin katil zanlısını yakalamak için harekete geçti.

ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekip, yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Çebi'nin katil zanlısının dolmuşçuluk yapan eski sevgilisi Fazlı T. (53) olduğunu belirledi.

Ankara'daki cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Bu kişiyi bir süre takip eden özel ekip, saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

CESEDE ATEŞE VERMİŞ

Katil zanlısının, Uzay Çebi'nin evinde bulunan bir miktar parayı habersizce aldığı, ayrıca ona kredi çektirdiği ve borcunu ödemediği, tartıştığı sevgilisini bu yüzden öldürdüğü ve cesedi ateşe verdiği öğrenildi.

Ankara'daki cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

Çebi'nin cesedi 19 Ocak 2015'te Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde bir evde yanmış halde bulunmuş, yapılan otopside genç kadının yakılmadan önce boynunun kırıldığı tespit edilmişti.

Ankara'daki cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

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