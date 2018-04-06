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Ankara'daki Suriye Zirvesi BAE'nin gündeminde

BAE Devlet Bakanı, Suriye için düzenlenen ve Arapların olmadığı bir toplantının Arap dünyasının durumunu gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 12:08..
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Ankara'da düzenlenen Suriye Zirvesi'nin yankıları sürüyor.

Amerika ve Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden olan zirveyle ilgili bir çıkış da BAE'den geldi.

Son dönemde Türkiye düşmanlığının arttığı ülkenin Devlet Bakanı Enver bin Muhammed Gargaş, zirveye ilişkin açıklamalarda buldu.

"ARAPLARIN KATILMADIĞI BİR TOPLANTI..."

Gargaş, "Herhangi bir Suriye veya Arap tarafının katılmadığı Suriye konulu üçlü toplantı, Arap dünyasının vaziyetinin açık bir göstergesidir. Arap rolünün geri gelmesi, Arapların bölgesel eksenlerden uzak olarak kenetlenmesine, iş birliği yapmasına ve iletişim kurmasına bağlıdır.

Ankara'daki Suriye Zirvesi BAE'nin gündeminde

"ACI DERSLER..."

Şu anda cereyan eden hadiseler, göz önünde bulundurmamız gereken acı dersler niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Suriye Zirvesi BAE'nin gündeminde

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