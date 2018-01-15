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Ankara'daki toprak kayması su borusunu patlattı

Ankara'da yaşanan toprak kayması, şebekeye bağlı su borusu patlamasına ve kaldırımlarda kısmi çökmelere neden oldu.

AA | 15.01.2018 - 03:37..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan toprak kayması, mahallelinin kısa süreli panik yaşmasına neden oldu. Geç saatlerde meydana gelen olayda şebekeye bağlı su borusu patladı.

Ankara'daki toprak kayması su borusunu patlattı

KALDIRIMDA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Dikmen Caddesi'nde, bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması sonucu kaldırımda kısmi çökme meydana geldi.

Toprak kayması sonucu yer altındaki iki şebekeye bağlı su borusu patladı. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

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