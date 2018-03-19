taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9252
EURO
4,8167
ALTIN
165,57
PETR
66,1300

Ankara'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

İHA | 19.03.2018 - 04:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çubuk’tan Ankara istikametine gitmekte olan 53 yaşındaki Hasan Uslu idaresindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, Çubuk - Ankara Yolu Güldarpı Mevkiinde önce aynı yönde seyir halindeki 31 yaşındaki Sinan Ç. yönetimindeki 06 DJ 9343 plakalı kamyonete çarptı.

Ankara'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti


ARAÇ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK TERS YATTI

Daha sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarparak ters yattı.

Kazada sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife (53), kızı Büşra (20) hayatını olay yerinde kaybederken, oğlu Mevlüt Can Uslu (14) ve Ahmet Can (22) ise yaralandı.
Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ankara'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da bir kişi 5 aylık hamile olan eski eşini vurdu
Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki Hüseyin B., 5 aylık hamile eski eşi Merve P.’yi silahla vurdu.
Aydın'daki kazada 12 kişi yaralandı
Aydın'da çıkan fırtına saatte 5 kilometre hızı geçerken, Karacasu'da bir konteyner ev metrelerce sürüklendi.
Hırsızlık yapan cezaevi firarisi internet kafede yakaland
Düzce'de 2 iş yerinden 1 motosiklet ile otomobil çalan, cezaevi firarisi Ömer Ö., internet kafede yakalandı.
Düzce'de halk otobüsü yandı
Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk otobüsü motor kısmından yandı. Yangında her hangi can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

9
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

16
Irak'In kuzeyinden 5 terörist daha eksildi

Irak'In kuzeyinden 5 terörist daha eksildi

5
Hırsızlık yapan cezaevi firarisi internet kafede yakaland

Hırsızlık yapan cezaevi firarisi internet kafede yakaland

3
Bursa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Bursa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

3
Bozdağ: Terörle mücadele etmek isteyen TSK'yı örnek alsın

Bozdağ: Terörle mücadele etmek isteyen TSK'yı örnek alsın

4
Türkiye'den terörden arındırılmış bölgelere yardım

Türkiye'den terörden arındırılmış bölgelere yardım

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM