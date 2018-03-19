Ankara'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Çubuk’tan Ankara istikametine gitmekte olan 53 yaşındaki Hasan Uslu idaresindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, Çubuk - Ankara Yolu Güldarpı Mevkiinde önce aynı yönde seyir halindeki 31 yaşındaki Sinan Ç. yönetimindeki 06 DJ 9343 plakalı kamyonete çarptı.





ARAÇ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK TERS YATTI

Daha sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarparak ters yattı.

Kazada sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife (53), kızı Büşra (20) hayatını olay yerinde kaybederken, oğlu Mevlüt Can Uslu (14) ve Ahmet Can (22) ise yaralandı.

Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.



