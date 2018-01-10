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Ankara'daki yangında bekçi köpeği ve yavruları kurtarıldı

Ankara'da bir sanayi sitesi içinde bulunan boya fabrikasında yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangından yaralı ve ölü haberi gelmezken, mahsur kalan köpek de kurtarıldı.

İHA | 10.01.2018 - 06:26..
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Ankara'daki sanayi sitesindeki boya imalathanesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir anda parlayan alevlerin içerideki yanıcı maddeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Ankara'daki yangında bekçi köpeği ve yavruları kurtarıldı

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 katlı binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Vinç yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, etrafa yayılan yoğun gaz kokusu nedeniyle vatandaşları, binadan uzak durmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

BEKÇİ KÖPEĞİ VE YAVRULARI KURTARILDI

Yapılan arama çalışması sonucunda, iş yerinin bekçi köpeği ve 4 yavrusu alevlerin arasından sağ olarak kurtarıldı. Son anda kurtarılan hayvanları aracının bagajına alan işyeri sahibi, hayvanları tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürdü.

Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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