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Ankara'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Başkent Ankara'da yapılan DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

AA | 22.06.2018 - 07:54..
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Emniyet ekipleri şüphelileri yakalaman için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskındalar 14 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

Ankara'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu

TAMAMI YABANCI UYRUKLU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Ankara'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu

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