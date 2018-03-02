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Ankaralı genç karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Ankara’da caddede karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

İHA | 02.03.2018 - 09:06..
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Çankırı Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 25 yaşındaki Hasan Aydın’a, o sırada Dışkapı istikametinde seyreden Buğrahan E. idaresindeki 06 AIA 89 plakalı otomobil çarptı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında savrulan genç kanlar içinde yerde kalırken, çarpan araç olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankaralı genç karşıdan karşıya geçerken canından oldu

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, toplanan meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Caddedeki MOBESE kameralarının görüntülerini izlemeye alan ekipler, kaçan aracı tespit ederek sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalanan sürücü, gözaltına alındı. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

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