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Ankaralı lise öğrencileri telefon şarj eden mont yaptı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki lise öğrencisi, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen mont üretti.

17.01.2017 - 14:42
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri Buğra Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, "A-Mont" ismini verdikleri, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen mont tasarladı.

Bir kolejin 12. sınıf öğrencileri Kayhan ve Topakkaya, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının sonucunda, güneş enerjisini solar panelleriyle elektrik enerjisine çevirerek, bu enerjiyi telefon şarjı, GPS sistemi ve ısıtma sisteminde kullanan "akıllı mont" üretti.

Ankaralı lise öğrencileri telefon şarj eden mont yaptı

Güneş enerjisinden kendi elektriğini üretebilen mont aynı zamanda oluşabilecek radyasyon riskine karşın radyasyon önleyici sistemle donatıldı.

Suya dayanıklı malzemelerden üretilen mont, yağışlı havalarda da kullanılabiliyor. "Akıllı mont"u tasarlayan öğrencilerden Ahmet Salih Topakkaya, zorlu kış şartlarında kolayca ısınabilmek ve çabuk biten telefon bataryalarına çözüm bulabilmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

"ACİL ÇAĞRI VE MESAJ ATILABİLİYOR"

Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Buğra Kağan Kayhan da "akıllı mont"un ısıtma sisteminin yanı sıra GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliğinin olduğunu söyledi.

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