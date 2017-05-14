Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

İlçenin Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki turşu üreticileri, Çubuk Çayı Vadisi'nde bulunan Karaköprü mevkisinde kılınan namaz ve okunan duaların ardından yağmur duası yaptı.

İlçe Müftüsü Muharrem Genç'in yaptırdığı yağmur duasına gelen çok sayıda cemaate, dua sonrası kesilen kurbanların etlerinden yapılan homaça yemeği, bulgur pilavı ve ayran ikram edildi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre, mahallelerinin geçim kaynağının salatalık yetiştiriciliği ve turşu üreticiliği olduğunu belirterek, bu yıl yağmurun yağmadığı için ürün almakta zorlanacaklarını söyledi.

BARAJDA SU AZALDI

Bahçelerini besleyen Çubuk 2 Barajı’nda suyun azaldığını, Çubuk Çayı’nın ise kuruduğunu dile getiren Esre, bu nedenle gelenek haline getirdikleri yağmur duasını bu yılda gerçekleştirdiklerini aktardı.

Esre, yağmurun önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yağmur yağdığı zaman şükrüne, yağmadığı zaman ise yağmur yağması için talebine çıkıyoruz. Bu yılda 3 büyükbaş hayvanımızı bir gün önce kurban ettik. Kestiğimiz kurbanların etinden de imece usulüyle yemekler pişirdik ve buraya gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Bu yıl hiç yağmur yağmadı desek yeridir. Kuyularımızda su kalmadı, barajımız boşaldı, Çubuk Çayı kurudu. Bu nedenle Cenabı Allah’a ellerimizi açtık yağmur yağması için dua ediyoruz."





Mahalle sakinlerinden Hacı Mustafa Şanal da kış aylarının kurak geçtiğini ve bölgeye yaklaşık 2 aydır yağmur yağmadığını ifade ederek, "Eskiden köy halkı birlikte tepeye çıkıp dua ederdik. Namazlar kılındıktan sonra kesilen kurbanların etlerinden pişirilen yemekler köy halkına ikram edilirdi ve çok güzel yağmur da yağardı. İnşallah bugün de yağacak. Çünkü çok yağmura ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da yağmur ve şükür duasını eda etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yağmur yağması ve turşuluk ürünlerin rekoltelerinin yüksek olması için dua ettik." ifadesini kullandı.