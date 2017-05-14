taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki turşu üreticileri, yeterli yağış alamayan tarım arazileri için yağmur duası yaptı.

14.05.2017 - 22:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

İlçenin Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki turşu üreticileri, Çubuk Çayı Vadisi'nde bulunan Karaköprü mevkisinde kılınan namaz ve okunan duaların ardından yağmur duası yaptı.

İlçe Müftüsü Muharrem Genç'in yaptırdığı yağmur duasına gelen çok sayıda cemaate, dua sonrası kesilen kurbanların etlerinden yapılan homaça yemeği, bulgur pilavı ve ayran ikram edildi.

Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre, mahallelerinin geçim kaynağının salatalık yetiştiriciliği ve turşu üreticiliği olduğunu belirterek, bu yıl yağmurun yağmadığı için ürün almakta zorlanacaklarını söyledi.

BARAJDA SU AZALDI

Bahçelerini besleyen Çubuk 2 Barajı’nda suyun azaldığını, Çubuk Çayı’nın ise kuruduğunu dile getiren Esre, bu nedenle gelenek haline getirdikleri yağmur duasını bu yılda gerçekleştirdiklerini aktardı.

Esre, yağmurun önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yağmur yağdığı zaman şükrüne, yağmadığı zaman ise yağmur yağması için talebine çıkıyoruz. Bu yılda 3 büyükbaş hayvanımızı bir gün önce kurban ettik. Kestiğimiz kurbanların etinden de imece usulüyle yemekler pişirdik ve buraya gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Bu yıl hiç yağmur yağmadı desek yeridir. Kuyularımızda su kalmadı, barajımız boşaldı, Çubuk Çayı kurudu. Bu nedenle Cenabı Allah’a ellerimizi açtık yağmur yağması için dua ediyoruz."

Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

Mahalle sakinlerinden Hacı Mustafa Şanal da kış aylarının kurak geçtiğini ve bölgeye yaklaşık 2 aydır yağmur yağmadığını ifade ederek, "Eskiden köy halkı birlikte tepeye çıkıp dua ederdik. Namazlar kılındıktan sonra kesilen kurbanların etlerinden pişirilen yemekler köy halkına ikram edilirdi ve çok güzel yağmur da yağardı. İnşallah bugün de yağacak. Çünkü çok yağmura ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da yağmur ve şükür duasını eda etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yağmur yağması ve turşuluk ürünlerin rekoltelerinin yüksek olması için dua ettik." ifadesini kullandı.

Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

Ankaralı turşucular yağmur duasına çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

98
Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

51
Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

107
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

68
Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

96
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

185
Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM