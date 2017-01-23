Ankara'nın en ucuz ilçesi Polatlı oldu

Başkent Ankara ‘da satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 9 oranında arttı ve bin 752 lira oldu. Kiralıklarda artış yüzde 10’a ulaşırken ortalama metrekare fiyatı da 9 lira olarak belirlendi.

EN PAHALI BÖLGE ÇANKAYA OLDU

Amortisman süresinin 16 yıl olduğu başkentte en pahalı bölge, 2 bin 407 lira metrekare ortalama ile Çankaya oldu. Çankaya daki yıllık artış da yüzde 8 olarak belirlendi. Kiralık konutlara bakıldığında artış yüzde 4 ve metrekare bazında ortalama fiyat 10 lira oldu.

POLATLI EN UCUZ İLÇE

Başkentin en ucuz ilçesi ise bin 105 lira ortalama fiyatla Polatlı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa da satılık konut fiyatları 2016 yılında yüzde 14 artarak, metrekaresi 2 bin 737 liraya ulaştı.

Kiralık konutların ortalama fiyatı ise yüzde 4 oranında artarak metrekare bazında 17 TL oldu. 2016 Emlak Endeksi verilerine göre satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 22 oranında artarak metrekaresi 4 bin 400 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise yıllık fiyat artışı yüzde 1’de kaldı. Metrekare bazında ortalama kiralık daire fiyatı 21 TL oldu.