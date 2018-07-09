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Ankara'nın 'villa hayaleti' yakalandı

Çankaya'da, villa tipi evlerde artan hırsızlık olayları üzerine başlatılan operasyonla yakalanan hırsızların, farklı suçlardan da kayıtlarının olduğu anlaşıldı.

AA | 09.07.2018 - 11:16..
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Çankaya ilçesinde bir villadan yaklaşık 500 bin lira değerinde kıymetli eşya ve ev sahibine ait iki lüks aracın çalınması olayını araştıran ekipler, incelenen güvenlik ve MOBESE kameralarından hırsızlık olayını A.T ve M.E.D'nin gerçekleştirdiğini, çalınan lüks otomobilleri de evlerinin önüne park ettiklerini belirledi.

Ankara'nın 'villa hayaleti' yakalandı

FARKLI SUÇ KAYITLARININ DA OLDUĞU ANLAŞILDI

Çok sayıda benzer suçtan kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarının Serkan Y.'nin liderliğinde gerçekleştirildiğini belirledi.

12 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Takibe alınan "Hayalet" lakabı ile tanınan zanlının evine düzenlenen operasyonda çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi elebaşının benzer 12 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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